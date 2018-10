KrFU uten bundet mandat på landsmøte

Når KrFUs delegater reiser til moderpartiets ekstraordinære landsmøte, står de i praksis fritt til å stemme etter egen overbevisning om partiets retning.

Bare for noen uker siden vedtok KrFUs landsmøte at KrF «slik situasjonen er nå, vil få best gjennomslag i regjering med Høyre, Venstre og Frp». Mange har derfor regnet med at ungdomsdelegatene ville være bundet til å stemme i henhold til dette når KrF holder sitt landsmøte 2. november.

I en epost Vårt Land har fått tilgang til kommer det derimot fram at kandidatene i praksis vil være fristilt, slik deler av KrFUs landsstyre og sentralstyre har ønsket.

– Jeg kommer til å stemme for Knut Arild Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Sp og Ap, bekrefter 1. nestleder i KrFU, Nikolai Berglund Skogan, overfor avisen.

Bare landsmøtet kan komme med et bindende mandat, og det skjedde ikke på møtet i september. Skogan mener derfor at ungdomspartiets delegater er fristilt. En av dem som likevel kommer til å følge det landsmøtet bestemte i september, er KrFU-leder Martine Tønnessen.

– Jeg opplever vedtaket fra landsmøtet vårt som forpliktende og kommer til å stemme i tråd med det, sier hun.

KrFU hadde tolv av 180 delegater på KrFs landsmøte i fjor.

