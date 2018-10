KrFU-varsler meldte overgang til Høyre: - KrF er ute av stand til å fornye seg

Julia Sandstø varslet om seksuell trakassering i KrFU. Nå er hun Høyre-politiker.

I desember i fjor kom det fram at KrFU-politikeren Julia Sandstø hadde varslet to KrFU-ledere flere ganger om at hun ble trakassert og forfulgt av en eldre KrFU-politiker.

Måneden etterpå trakk Sandstø seg fra alle verv i partiet, og i august meldte hun seg inn i Høyre.

I et intervju med Dagbladet tar hun nå et oppgjør med KrF.

- Ute av stand til å fornye seg

Der forteller hun at hun valgte KrFU-er framfor Unge Høyre på grunn av en kristen oppvekst og en pizzakveld med det lokale KrFU-laget da hun var 14 år gammel, og at hun ønsket å jobbe for at partiet skulle nå bredere ut i samfunnet.

- Men det viste seg umulig. KrF er for tungrodd og ute av stand til å fornye seg, sier hun til avisa.

Valget om en overgang til Høyre skjedde på grunn av politisk overbevisning, men Sandstø innrømmer at behandlingen av varslingssaken i desember i fjor gjorde valget enklere.

Hun mener partiledelsen håndterte saken på en kritikkverdig måte, og unner ikke «sin verste fiende» å gå gjennom det hun har måttet gå gjennom underveis i saken.

Forlot partikontoret gråtende

Etter at Sandstø i desember gikk ut og varslet om seksuell trakassering i KrFU, ble det innkalt til et ekstraordinært landsstyremøte i ungdomspartiet samme måned. Temaet var håndteringen av saken hennes.

I et innlegg på Facebook skrev Sandstø at hun aldri har vært gjennom noe så vondt og ydmykende som behandlingen i landsstyret.

Etter å ha varslet KrF-ledelsen om seksuell trakassering fortalte den da 20 år gamle KrFU-eren at hun opplevde å bli verbalt angrepet av et sentralstyremedlem i KrFU etter det som begynte som en hyggelig samtale. Videre skal vedkommende blant annet ha sagt at «på grunn av mediesaken din har foreldre ringt og vurdert å melde ut barna sine av KrFU». Sandstø sier hun forlot partikontoret gråtende.

I februar i år trakk Herman Midtsjø seg som leder i Østfold KrFU i protest mot partiets behandling av Sandstø.

Mest sett siste uken