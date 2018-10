Krigsveteranen Joachim Holmboe Rønneberg er død

Mannen som ledet tungtvannsaksjonen på Vemork i 1943 ble 99 år gammel.

NRK melder søndag at krigsveteranen Joachim Holmboe Rønneberg, som er mest kjent for å ha ledet tungtvannsaksjonen på Vemork ved Rjukan i Telemark i februar i 1943, er død.

Det opplyser krigsveteranens familie til statskanalen.

De forteller at Rønneberg sovnet stille inn natt til søndag.

Yngstemann og leder

Fra 1941 til 1945 var Rønneberg medlem av Kompani Linge, den britiske militæravdelingen som ble opprettet under 2. verdenskrig, og som besto av norske frivillige.

Og det var med denne avdelingen at Rønneberg i 1943 ledet tungtvannaksjonen i Telemark, en aksjon som mange historikere mener var en av de viktigste sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig.

Han var yngstemann i gruppa som utførte sabotasjen, selv om han ikke hadde noen militær bakgrunn da han meldte seg til tjeneste for Kompani Linge kun 21 år gammel.

Skjønte ikke viktigheten

Etter den vellykkede operasjonen på Vemork ledet han gruppa i 14 dager på ski fra Telemark og over til Sverige. Selv skal ikke Rønneberg ha innsett viktigheten av tungtvannet da aksjonen ble gjennomført; det var først etter at USA hadde sluppet atombomben over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki at han forsto hvilken rolle tungtvannet spilte i utviklingen av atomvåpen.

- Vi gjorde bare en jobb. Vi hadde flaks. Absolutt flaks, men også svært god etterretning om målet, sa Rønneberg i et intervju med Aftenposten i 2013, 70 år etter aksjonen.

For innsatsen i tungtvannsaksjonen, samt andre oppdrag for Kompani Linge, ble han belønnet med både norske og utenlandske æresbemerkelser - som St. Olavsmedaljen med eikegren og Krigskorset med sverd.

Etter krigen startet han å jobbe for NRK i 1948, der han ble værende fram til 1987, da han avsluttet karrieren som redaksjonssjef i statskanalen.

