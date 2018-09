Kriminelle nekter å forklare seg om skyting

Politiet strever med å få informasjon om hvorfor flere kriminelle gjengangere driver og skyter mot hverandre i Oslos gater.

Etter den siste tidens skyteepisoder på åpen gate i hovedstaden har politiet intensivert arbeidet med å rydde opp. En rekke personer er blitt pågrepet eller innbrakt av politiet, mistenkt for befatning med våpen eller for å ha vært direkte involvert i en av skyteepisodene som har skjedd på Ensjø og Sagene i Oslo. De fleste er til nå imidlertid blitt løslatt etter avhør.

Selv om politiet har en sterk hypotese om årsaken til at det har oppstått en konflikt mellom flere personer i et kriminelt miljø, er det vanskelig å få svar når personer tas inn til avhør.

– Ingen av dem vi tar inn ønsker ikke å snakke med politiet. Det går med mye tid til å etablere fakta rundt hendelsene. Det er et stort persongalleri og vi må sortere de opplysningene vi får bit for bit, sier etterforskningsleder Roar Kvassheim ved avsnitt for spesiell etterforskningsinnsats i Oslo politidistrikt til NTB.

Tatt med våpen

Han sier det er viktig for politiet å dempe konfliktnivået i miljøet for å hindre at noen kommer til skade.

Onsdag kveld ble fire menn i alderen 19 til 31 år pågrepet med et våpen på Tøyen. Alle mennene satt torsdag fremdeles i politiets varetekt, samtlige er siktet for grov ulovlig bevæpning. De fire vil bli avhørt før det skal tas stilling til om noen av dem skal framstilles for varetekt fredag.

– Pågripelsen av de fire ble gjort av en sivil patrulje som fant både våpen og ammunisjon, sier Kvassheim.

Kriminelle gjengangere

Kvassheim forteller at det både etter skytingen på Sagene for to uker siden, og på Ensjø forrige fredag, ble sikret tomhylser fra våpnene som ble avfyrt.

Det vil derfor bli gjennomført tekniske undersøkelser av det beslaglagte våpenet for å se om det har vært brukt ved noen av skyteepisodene.

Politiet liker dårlig utviklingen med at kriminelle gjengangere flere ganger har avfyrt skudd på åpen gate og etterforsker sakene med tung innsats. Alle som til nå har vært i politiets søkelys kommer fra sentrale deler av Oslo eller nord i Groruddalen. Samtlige er ganske unge menn, kjent av politiet fra flere tidligere straffesaker som omfatter narkotika, vold eller ran.

