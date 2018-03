Å sende penisbilder – såkalte «dickpics» – uoppfordret er i lovens øyne det samme som å blotte seg, fortalte Kripos på et frokostmøte om seksuelle krenkelser.

Sammenligningen kom da Kripos sammen med Medietilsynet og barneombudet deltok på et frokostmøte om seksuelle krenkelser blant unge, skriver Dagbladet. Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen sier ungdom og voksne må lære seg at loven gjelder på internett også.

– Å sende «dickpics» uoppfordret er etter loven det samme som å hoppe ut av busken og blotte seg, sier Ludvigsen. Han tror mange ikke er klar over dette.

– Ungdommer sender ukritisk nakenbilder til hverandre, videresender dem, tar vare på dem og gjør ting med dette materialet som helt objektivt er straffbart.

Politimannen sier videre at alle har ansvar for å lære barn og unge hva som ikke er lov, uansett hva man selv måtte oppleve som kult eller akseptabelt. I tillegg påpeker han at det er mer enn det juridiske som spiller inn.

– Selv om du ikke vet at noe er straffbart, så er for eksempel det å sende bilde av et kjønnsorgan «drittsekkoppførsel», mener Ludvigsen.

