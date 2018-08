Kripos vil vite mer om russens herjinger i Hellas

Kripos har tatt kontakt med gresk politi for å få mer informasjon om den kommende russens festing og slåssing på øyene Kos og Ios i Hellas.

Ifølge NRK er det Oslo politidistrikt som har bedt Kripos om å opprette kontakt med grekerne.

– Vi har ikke fått noen informasjon tilbake foreløpig. Vi har sendt en skriftlig henvendelse hvor vi ber om mer informasjon, sier presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilssen til kanalen.

De siste dagene har mediene rapportert om en rekke alvorlige hendelser blant kommende russ som har dratt på tur til Hellas. Blant annet har flere ungdommer blitt pågrepet for vold, mens andre har fortalt at de er blitt neddopet.

I stor grad har rapportene kommet fra øyene Kos og Ios.

– Vi har bedt om henvendelser knyttet til Kos og Ios. Vi får se om det blir aktuelt å be om mer informasjon, men det viktigste er nå å opprette kontakt, sier Nilssen.

Politiet utelukker ikke at hendelser som har skjedd i Hellas kan bli fulgt opp i Norge.

– Vi er et knutepunkt for de norske politidistriktene for å opprette internasjonalt politisamarbeid, og informasjonen vil være sentral for å kunne vurdere hvordan man kan følge opp sakene videre lokalt i Norge, sier Nilssen.

(©NTB)

Mest sett siste uken