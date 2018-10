Krisemåling for Frp

Havner bak Sp i ny meningsmåling.

Fremskrittspartiet gjør sin svakeste Dagbladet-måling på tre år, i en ny meningsmåling utført av Ipsos for avisa

Partiet får en oppslutning på kun 10,4 prosent av de spurte. Det er et resultat som fører dem bak Senterpartiet, som får en oppslutning på 12,4 prosent.

Det er en tilbakegang for Frp på 4,5 prosentpoeng fra Ipsos' septembermåling for samme avis.

KrF-opptur

Kristelig Folkeparti, som har mye oppmerksomhet rettet mot seg på grunn av partiets veivalg som skal tas på et ekstraordinært landsmøte fredag om én uke, får en opptur som sender dem over sperregrensen. På oktobermålingen får KrF 4,4 prosent oppslutning, opp 1,4 prosentpoeng fra 3 prosent på septembermålingen.

Partileder Knut Arild Hareide tror derfor at velgerne reagerer positivt på hans råd om å samarbeide med Ap og Sp.

- Det virker i hvert fall ikke som det har slått negativt ut, sier Hareide til Dagbladet.

Ifølge Ipsos' meningsmåling er Høyre igjen blitt landets største parti, med en oppslutning 26,3 prosent - like foran Arbeiderpartiet, med sine 26 prosent.

Dette er Dagbladets partibarometer for oktober:

Høyre: 26,3 %

Arbeiderpartiet: 26 %

Senterpartiet: 12,4 %

Fremskrittspartiet: 10,4 %

Sosialistisk Venstreparti: 7,7 %

Venstre: 5,1 %

Kristelig Folkeparti: 4,4 %

Rødt: 4 %

Miljøpartiet De Grønne: 2,2 %

13 mandater unna flertall

Med dette resultatet ville de borgerlige regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre til sammen kun fått 72 mandater på Stortinget. Det er 13 mandater unna et flertall, og dermed ville heller ikke et KrF inn i regjeringen reddet flertallet for de borgerlige partiene.

En koallisjon med Ap, Sp og KrF - slik KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker seg - ville på sin side fått til sammen 76 mandater. En slik regjering ville dermed trengt støtte fra SV, med sine 13 mandater, for å få flertallet på Stortinget.

Målingen er gjennomført av Ipsos MMI for Dagbladet mellom 22. og 24. oktober og er basert på 947 intervjuer. Feilmarginen er ikke oppgitt.

