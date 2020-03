Krisepakke på 900 millioner til kulturlivet, idretten og frivilligheten

Regjeringen legger fram en kompensasjonsordning for kulturlivet på 300 millioner kroner og en tilsvarende for idretten og frivilligheten på 600 millioner.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) viser til at det nå er veldig krevende tider for kultur-, frivillighet- og idrettssektoren.

– Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier han i en pressemelding.

– Jeg har vært særlig bekymret for kultursektoren, for den er i utgangspunktet svakere stilt. Det er den sektoren med flest selvstendig næringsdrivende og frilansere. Over 80 prosent har ikke fast ansettelse, og går i realiteten fra ett oppdrag til et annet, utdyper Raja til VG.