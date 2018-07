Kriseteam i Varhaug etablert

Hå kommune har etablert kriseteamet for å ivareta familie og venner av jenta politiet tror ble drept i Varhaug.

Varaordfører Mons Skrettingland i Hå kommune sier til NTB at folk reagerer med vantro på opplysningene om at et drap kan ha funnet sted. Tettstedet Varhaug i Hå kommune huser om lag 3.000 innbyggere og er et sted hvor alle kjenner alle, i følge varaordføreren.

- Dette er en tragedie for familien, for unge venner av jenta og for hele lokalsamfunnet, så kommunene yter all den hjelpen vi rår over, sier Skrettingland.

- Det er ferietid og mange er bortreist, men skolen er varslet. Hovedfokuset vil nå først likevel bli rettet mot den nærmeste familien, sier han videre.

Mandag kveld blir det holdt åpen kirke på Varhaug klokka 19 for dem som vil være sammen. Det er kirken, kommunen og politiet som i samarbeid med de pårørende går sammen om denne samlingen. Pressen oppfordres til å være varsomme med å fotografere av hensyn til dem som måtte ønske å komme, men kommunen opplyser at blant andre varaordføreren og rådmann Anne Berge Ims vil være til stede.

– Dette er ufattelig tragisk. Alt henger i løse lufta og folk tror ikke dette er sant, sier varaordføreren.

