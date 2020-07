Kriseteam og åpen kirke i Rælingen og Lørenskog

Etter at to barn ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog er kommunale kriseteam til stede både i Rælingen rådhus og i Lørenskog hus tirsdag.

Rælingen kommunes kriseteam vil være tilgjengelig i kommunestyresalen mellom klokka 12 og 14 både tirsdag og onsdag, opplyser kommunen på sine nettsider.

Kriseteam vil også være tilgjengelig i Kunstsalen i Lørenskog hus i samme tidsrom. Alle som har behov for å snakke, kan komme.

I tillegg holder Øvre Rælingen kirke åpent mellom klokka 18 og 20 tirsdag kveld.

– Familien har bodd både i Lørenskog og i Rælingen og følges opp av kriseteamene i de to kommunene. Vi er i nær kontakt med politiet og samarbeider tett med Lørenskog kommune for å støtte de etterlatte på best mulig vis, sa Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) i en uttalelse på kommunens nettsider mandag.

Det var søndag kveld at to barn ble funnet døde og deres mor ble funnet kritisk skadd i en leilighet i Lørenskog. Mandag ble moren siktet for drap på de to barna, som var under 10 år gamle.

Politiet beskriver hendelsen som en familietragedie.

