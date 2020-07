Kriseteam tilgjengelig for innbyggerne i Lørenskog etter at to barn døde

To barn ble funnet døde på en privat adresse i Lørenskog søndag. Moren deres ble funnet kritisk skadd på samme sted. Mandag er kriseteamet i Lørenskog kommune tilgjengelig for innbyggerne i kommunen etter hendelsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Etter at to barn ble funnet døde og moren deres hardt skadd i Lørenskog søndag, vil kriseteamet i kommunen være tilgjengelig for innbyggerne.

Mellom klokka 12 og 16 vil kommunens kriseteam være tilgjengelig i Kunstsalen i 1. etasje i Lørenskog hus for alle som har behov for å snakke med noen, skriver Lørenskog kommune på sine nettsider. Kriseteamet vil også være tilgjengelig på telefon mellom klokka 9 og 15 på hverdager. – Den alvorlige hendelsen søndag morgen berører mange av Lørenskogs innbyggere. Dersom du har behov for å snakke med noen, kan du ta kontakt, skriver kommunen. Det var søndag morgen at to barn ble funnet døde og deres mor ble funnet kritisk skadd i Lørenskog på Romerike. Det var melding om en lekkasje fra et utløst sprinkleranlegg som fikk politiet til å rykke ut til leiligheten. Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld. Politiet har opplyst at mistanken mot ham er svekket. Det er ukjent hva han er siktet for. Politiet har ikke ønsket å opplyse om barnas alder. Moren er innlagt på Ullevål sykehus og er utenfor livsfare. (©NTB)