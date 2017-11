Kristian Valen slipper fengsel - fikk betinget dom

Komiker Kristian Valen er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at lagmannsretten har kjent ham skyldig å ha truet politifolk på Facebook.

– Vi er lettet over at lagmannsretten anser dette som en trussel i det lavere sjikt, og at valen derfor slipper fengselsstraff. vi noterer at det var uenighet, og at to av dommerne ville frifinne valen fullt ut, sier advokat John Christian Elden til NTB.

I tingretten ble Valen også dømt ti 21 dagers fengsel, men da ubetinget slik at han skulle sone straffen. Han ble også dømt til å betale 15.000 kroner i sakskostnader. Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.

