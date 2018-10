Kristiansand KrF velger høyresiden

KrF må inn på høyresiden og dagens regjering, mener et flertall i Kristiansand KrF. Her fra de borgerlige samtalene i september i fjor, da statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) kunngjorde at KrF og Knut Arild Hareide partiet ikke deltar videre i samtaler om regjeringssamarbeid. Venstre-leder Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen (Frp) var også til stedet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )