Kristiansens støttegruppe: Viggo har mistet tiltro til rettsvesenet

Viggo Kristiansen har mistet tiltro rettsvesenet og rettssikkerheten i denne type saker, sier Mikkel Tronsrud, talsperson for Kristiansens støttegruppe.

Tronsrud møtte pressen etter at avgjørelsen fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ble kjent.

– Fra vår side tenker vi at det er klare bevis i saken på at Viggo Kristiansen ikke var med på Baneheia-drapene, og at Jan Helge Andersens fortelling om det ikke stemmer, sier Tronsrud.

– Den er rett og slett full av løgn, og det vil vi føre bevis for i en ny rettssak, fortsetter han.

Torsdag ble det kjent at Viggo Kristiansen får straffesaken sin gjenopptatt. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

(©NTB)

Reklame Nå kommer det 700 enheter av den geniale tredemøllen til Norge