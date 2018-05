Kristin Holte er «Europas best trente kvinne»: - Tror ikke det finnes mange idretter som er mer utfordrende enn CrossFit

Kristin Holte inviterer gjerne de som fortsatt mener CrossFit er «bare tull» til fellestrening i Nydalen. Etter en beinhard runde med sykling, løfting, turning og løping, spørs det om de fleste vil endre mening.

NYDALEN (Nettavisen): Se for deg et stor stadion. Sola skinner, det er godt over tretti varmegrader. Førti menn og kvinner løper rundt på banen. Svetten renner av de muskuløse kroppene, men det ser ikke ut til å påvirke dem. Utøverne er konsentrerte. De ser seg ikke til siden, men har tilsynelatende ett hundre prosent fokus på seg selv.

For tilskuerne kan det imidlertid se relativt kaotisk ut. Det ligner i grunnen litt på en helt sinnssyk gymtime. For det er mye som minner om lek ute på banen. Utøverne går på henda, drar seg opp i ringer, tar knebøy og hopper i hoppetau.

Men utøverne leker seg ikke. De har kjempet hardt for å være ute på denne banen. I ett år har de trent, spist, hvilt og levd for akkurat dette.

Utøverne repeterer runden. Først går de ti meter på hendene, deretter muscle ups, knebøy og dobbelthopp med hoppetau. Fire runder. Så løper førstemann i mål, og segner om ved mållinja.

Utslitt og gjennomsvett. Men det er bare å komme seg på beina igjen. Neste konkurranse begynner snart.

- Jeg tror ikke det finnes så mange idretter som er mer utfordrende, både fysisk og mentalt, enn det CrossFit er. Det er så mye du skal være god i.

Det sier Kristin Holte (32) til Nettavisen. Hun har vært på banen i det som kalles «CrossFit Games», også kjent som VM i CrossFit, fire år på rad.

Etter all sannsynlighet vil hun kvalifisere seg til VM også i år. Men først må hun danke ut de fleste av konkurrentene sine i EM i Berlin denne helga. Kun de fem beste kommer til verdensmesterskapet.

For å kunne konkurrere i toppen, holder det ikke å være sterk og rask. Holte har i tillegg trent mye mental styrke med sin mentaltrener Christian Ytterbøl.

- Vi jobber mye med visualisering. Fokus på pusten. Enkle, banale ting som man kanskje ikke tenker at man trenger å bruke egne treningsøkter på. Men det eneste du kan kontrollere ute på banen, er din egen prestasjon. Og når det begynner å gjøre vondt, må du ha noe annet å tenke på enn selve smerten.

Ydmyk vinner



Hokksund-jenta Kristin Holte er utvilsomt Norges beste CrossFit-utøver. I 2017 kjempet hun seg i tillegg til topps i EM, og tok deretter en imponerende sjuende plass i VM.

I CrossFit-verdenen betyr det at hun kan smykke seg med tittelen «seven fittest woman in the world». Den sjuende best trente kvinnen i verden, med andre ord.

- Det er jo stas, det. Morsommere å være nummer én, selvsagt, men sju er ikke så verst det heller, ler Holte.

- Ikke så verst? Jeg kan være stolt i ei uke hvis jeg slår venninna mi i én øvelse på trening. Du ville slått de fleste. Kjenner du ikke på noen følelse av å være best?

- Jeg tenker ikke så mye på hvordan jeg er i forhold til andre. Jeg vil bare bli så god som jeg kan bli, og det som motiverer meg er min egen fremgang.

- Du virker veldig ydmyk. Er du det?



- Ja, det er ingen grunn til å ikke være det, svarer Holte, før hun drar på smilebåndet og fortsetter:

- Men for all del, kommer det noen inn hit som tror de kan slå meg, så kicker konkurranseinstinktet inn. Jeg hater å tape. Det blir som to ulike verdener. Nå kan jeg sitte her å snakke med dere og være meg selv, men så snart jeg kommer ut på gulvet, så er det noe som klikker i hodet mitt. Da er jeg ikke snill lenger.

YDMYK: - Jeg vil bare bli så god som jeg kan bli, og det som motiverer meg er min egen fremgang, sier Kristin Holte.

Northug: - Det hardeste jeg har gjort



Årsaken til at utøverne smykker seg med en såpass flatterende tittel som «best trent i verden», er at sporten anses som å være svært fysisk utfordrende. Deltakerne må være prestere innefor en rekke funksjonelle øvelser, alle utført med høy intensitet.

Selve definisjonen av CrossFit er som følger: «Konstant varierte funksjonelle øvelser, utført med høy intensitet». Det kombinerer styrke-, utholdenhets- og smidighetstrening, og utføres som oftest gjennom en økt – en WOD (Workout Of the Day) - som kan vare fra alt fra fem til over femti minutter.

Langrennsutøverne Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby har begge prøvd seg på CrossFit.

Sundby var til og med på besøk på CrossFit Oslo i Nydalen og prøvde seg på en økt sammen med Holte. Den besto av utfall med vekter, muscle ups, knebøy med vekter i hendene og tauklatring.

Og hvem gikk seirende ut? Kristin Holte.

BEUNDRER: Martin Johnsrud Sundby.

- Nå var det selvfølgelig gode øvelser for meg, men det var øvelser som han hadde prøvd seg på også, sier Holte smilende om seieren.

Sundby har ikke lagt skjul på sin beundring for CrossFit-utøvere.

- Her snakker vi om kanskje noen av de råeste utøverne i hele verden. Og selv om jeg føler meg brukbart trent, så er jeg ikke i nærheten av det fysiske nivået som disse CrossFit-folkene har, uttalte Johnsrud Sundby til TV 2.

Northug var på sin side helt utslitt etter en åtte minutters CrossFit-økt.

- Det hardeste jeg har gjort i styrkesammenheng. Ever. Hundre ganger lettere å stake tre timer på rulleski i motbakke, enn de åtte minuttene der, sa Northug i et videoklipp til TVSporten.

Holte må smile når hun får se video av Northugs CrossFit-opplevelse.

- Jeg tror nok jeg kunne slått ham, ja, sier hun og ler.

Ville trene hardt



CrossFit er en relativt ny sport. Det aller første CrossFit-senteret, også kjent som en «CrossFit-boks», åpnet i Santa Cruz i 1995.

12 år senere åpnet den første norske CrossFit-boksen i Bodø. Nå finnes det totalt 43 bokser i Norge, og CrossFit har gått fra å være noe de færreste visste hva var, til å bli svært populært - på tvers av kjønn, alder og bakgrunn.

Holte ble bitt av CrossFit-basillen i 2012. Da hadde hun vært innom en rekke idretter: Friidrett, turn, fotball, triatlon, langrenn og løping.

Interessen for idrett må kunne sies å være arvelig. Pappa Geir Holte var langrennsutøver, og representerte Norge i OL, mens mamma Frøydis Lislevatn var på landslaget i turn. Men ingen av foreldrenes idretter passet henne hundre prosent, så hun prøvde seg heller på stavhopp.

HEKTA: Da Kristin Holte gikk på prøvetime i CrossFit, skjønte hun med én gang at dette var idretten for henne.

Heller ikke det ble full klaff.

- Jeg husker at treneren min mente jeg ikke burde løpe i skogen i mer enn 20 minutter av gangen, hvis ikke ville jeg bli treig. Men jeg ville jo bare trene hardt hele tiden, minnes Holte.

Da hun ble tipset om CrossFit, var én prøvetime alt hun trengte.

- Jeg ble hekta med én gang. Skjønte at dette var min greie. Egentlig hadde jeg ikke tenkt å konkurrere, men ble lurt med på en lagkonkurranse etter to måneder. Vi vant den konkurransen, og jeg husker jeg tenkte at «dette kan jeg bli god i».

Farlig sport?



Og god har Holte utvilsomt blitt. I dag er CrossFit jobben, livet og hobbyen hennes. Og hvis vi ser på listen over personlige rekorder, er det vanskelig å ikke la seg imponere:

135 kilo i knebøy, 150 kilo i markløft og 80 kilo i snatch (rykk). 3000-meteren har hun løpt på 11.30 minutter og halvmaraton på 1.34 time. Hun har tatt 20 pull-ups og 13 muscle-ups i ringer.

Fakta: Kristin Holtes personlig rekorder

400 meter løp: 60 sekunder



3000 meter løp: 11:30 minutter



Halvmaraton (Birken): 1 time og 34 minutter

Knebøy: 135 kilo

Snatch (rykk): 80 kilo

Clean & Jerk (støt): 103 kilo

Markløft: 150 kilo

Maks strict pull-ups: 20

Maks kipping pull-ups: 50

Maks muscle-ups i ringer: 13

- Kan hvem som helst bli god i CrossFit hvis man bare trener nok?

- Ja, man kan bli god. Men ikke best. Skal du bli best må du være veldig allsidig fysisk, du må ha en god grunnstyrke og være utholdende. Det viktigste er nok likevel å ha god kroppsbeherskelse, du må vite hvordan du skal bruke kroppen riktig i de ulike øvelsene.

- CrossFit har fått kritikk for å være en idrett med høy skaderisiko, mest fordi kombinasjonen av tung styrke og høyintensitet kan være en enorm belastning for kroppen. Er CrossFit en farlig idrett?

- Nei, det er veldig god kompetanse blant CrossFit-trenerne i Norge. Men mange har et stort ego, de ønsker å gjennomføre øktene slik de beste utøverne gjennomfører dem i stedet for å tilpasse etter eget nivå, sier Holte, og fortsetter:

- Det morsomme med CrossFit er at det alltid er nye øvelser og nye ting du må øve på. Det er kun fantasien som setter grenser for hva vi gjør, og jeg får meg stadig et slag i trynet når jeg får tildelt nye øvelser og økter. Du tror du er i god form, men så kommer det plutselig en ny øvelse som jeg må trene masse på for å mestre godt.

STERK: En CrossFit-utøver skal ikke være spesialist på noe, men i stedet holde høyt nivå innenfor en rekke områder: Utholdenhet, styrke, fleksibilitet, kraft, fart koordinasjon, smidighet og balanse.

- Mye som kontrolleres



Med bakgrunn som turner, har Holte enkelte fordeler. Mens andre CrossFit-utøvere måtte lære seg å gå på henda i voksen alder, har Holte vært vant til å løpe rundt opp ned siden hun var lita jente.

Å kunne ta 2,5 ganger sin egen kroppsvekt i knebøy, er derimot noe hun har vært nødt til å jobbe beinhardt for.

- Jeg er nok litt lettere enn gjennomsnittet blant de kvinnelige utøverne, men det er ingen unnskyldning, det. Det finnes utøvere som er lettere enn meg som likevel løfter tyngre.

Holte er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, så når det gjelder kosthold, har hun full kontroll selv.

- Jeg vet hvordan mat fungerer i kroppen, men jeg spiser det jeg føler for, når jeg føler for det. Klart jeg spiser sunn mat, men jeg orker ikke å kontrollere matinntaket mitt på detaljnivå. Det blir mye polarbrød med ost og skinke, for å si det sånn, sier hun med et smil.

- Det er så mye annet som kontrolleres i livet mitt, at dette med mat er ikke noe jeg fokuserer så mye på. Jeg spiser sunt og gjør det jeg kan, men går ikke rundt og tenker på det hele tiden. Det er veldig deilig.

STOLT: - Jeg har jobba hardt for musklene mine, så de er jeg stolte av. Men det hjelper ikke å ha store muskler hvis de ikke fungerer. Man må være sterk for å gjøre det bra i CrossFit, sier Kristin Holte.

Stolt av musklene



Når man trener såpass mye som det Holte gjør, er det klart det vises på kroppen. Men inne i CrossFit-boksen, er det ikke et eneste speil på veggene. Her skal det ikke fokuseres på utseende.

- Hvis jeg trener på et vanlig treningssenter og får et glimt av meg selv i speilet blir jeg alltid sånn «shit, er det slik kroppen min ser ut nå?» Jeg opplever overhodet ikke kroppspress i CrossFit-miljøet, sier Holte.

- Det er mange som ser opp til deg, tenker du på at du er et forbilde?

- Jeg tenker lite på akkurat det, men jeg vil gjerne inspirere jenter til å trene styrke og vise at det å ha muskler ikke er forbeholdt gutta. Det er kult å ha muskler og å være sterk. Samtidig synes jeg man skal være stolt av den kroppen man har, og gi faen i hva andre måtte mene og synes om deg, sier hun, og fortsetter:

- Jeg har jobba hardt for musklene mine, så de er jeg stolte av. Men det hjelper ikke å ha store muskler hvis de ikke fungerer. Man må være sterk for å gjøre det bra i CrossFit.

Alle som trener på CrossFit Oslo i Nydalen, har nok sett Holte «in action». Her trener hun to økter daglig fem dager i uka. 32-åringen har høy status i miljøet, men lar ikke det gå til hodet på henne.

- Jeg er i en boble her inne, men det er kult å være jente i CrossFit-miljøet. Det er nok en av de få idrettene hvor jentene får mer fokus enn gutta. Kanskje handler det om at mange synes det er ekstra kult å se på damer som løfter tunge vekter, turner, går på henda og løper fort. Menn skal jo liksom være sterke, mens det er ekstra kult når damer er det.

TURN: Man må beherske mye som CrossFit-utøver, blant annet å gå på henda. For Kristin Holte var det en fordel å ha drevet med turn siden hun var lita jente.

- Ikke med for å bli nummer to



Denne helga er Holte altså på plass i Berlin for å konkurrere i EM. Som «Europas best trente kvinne», har hun en tøff tittel å forsvare.

- Jeg har hatt et skadefritt år, og trent veldig bra. Jeg vet at jeg har gjort alt for å prestere så godt som mulig.

- Hva er målet ditt?

- Først må jeg kvalifisere meg til VM, og hvis jeg gjør det ser jeg ingen vits i å sette meg et plasseringsmål. Jeg kommer til å gjøre så godt jeg kan, og da får jeg den plasseringen jeg fortjener.

- Men la oss bare for et øyeblikk gå ut fra at du kvalifiserer deg til VM, tror du at du kan vinne?

- Ja, hvis ikke hadde jeg ikke drevet med dette. Jeg er ikke med for å bli nummer to.

