Kritiserte statsbudsjettet som ikke hadde kommet ut enda

Stortingsrepresentant Wilfred Nordlund (Sp) sendte mandag ut en pressemelding hvor han kritiserte deler av det nye statsbudsjettet. Det var bare ett gedigent problem ...

I pressemeldingen kom det nemlig tydelig fram at teksten hadde delvis blitt skrevet før budsjettet ble publisert i tiden mandag formiddag.

«I regjeringens budsjettforslaget for 2018 legges det opp til en samlet vekst på ……. i fylkeskommunenes rammer.»

REAGERER: Marianne Haukland (H), fra Finmark, mener Nordfelts pressemelding handler om å spre misnøye.

Det manglet nemlig et beløp som antakeligvis skulle legges inn etter at statsbudsjettet ble klart.

Under tittelen «Skuffende budsjett for folk og næringsliv i distriktene» skriver stortingsrepresentanten fra Nordland at «det er magre rammer regjeringen tilbyr» og at det kommer til å komme harde kuttrunder som følge av det nye budsjettet.

Til NRK rister Marianne Haukland (H) bare på hodet.

– Dette handler om å spre misnøye før man har fått tak i reelle fakta, sier stortingsrepresentanten.

To feil

Ikke bare manglet beløpet for vekst, men årstallet var også feil i pressemeldingen. Det skaper reaksjoner i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

TYPISK SP: Bengt Rune Strifeldt (FrP), også fra Finnmark, synes Senterpartiet fortsatt behandler budsjettforslaget for 2018.

- Det gjenspeiler egentlig jobben som Senterpartiet gjør, med at de fortsatt behandler budsjettforslaget for 2018. Resten av Norge er i 2019, men Senterpartiet ønsker å reverse det meste, sier Bengt Rune Strifeldt (FrP) til NRK.

En halvtime senere kom en revidert utgave av pressemeldingen fra Nordlund. Der hadde det tomme feltet blitt erstattet med en setning om at det ikke legges «opp til vekst i fylkeskommunenes rammer».

- Kan skje alle

Statsviter Svein Erik Tuastad, ved Universitetet i Stavanger, mener dette er et perfekt eksempel på hvordan dagens politikere kjemper om oppmerksomheten.

– Politikerne vet at det er tilfeldig hvem som får ut «saken» sin, og da gjelder det å være tidlig ute, forteller han til samme nettsted.

Nordlund erkjenner til NRK at han tabbet seg ut, men legger samtidig til at representantene som hadde fått tallene i forkant også hadde forberedt seg på forhånd.

Nordlendingen mener også at en vekst på 2,3 prosent egentlig er som en nedgang å regne.

Han reagerer også på at hjemfylket hans, Nordland, bare fikk en vekst på 0,2 prosent.





