Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg

Kronprins Haakon sier at Mette-Marit er lei seg og beklager at hun flere ganger møtte den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein.

– Kronprinsessen har valgt å være åpen om at hun traff ham noen få ganger, og hun sier at hun skulle sjekket bakgrunnen hans nøyere og beklager og er lei seg for at hun ikke gjorde det, sa kronprins Haakon da han møtte pressen i Arendal torsdag.

Han ønsket ikke å gi ytterligere kommentarer til saken.

Dagens Næringsliv skrev mandag at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein ved flere anledninger mellom 2011 og 2013. Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en 14 år gammel jente for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel.

Epstein ble pågrepet igjen i juli, tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok imidlertid sitt eget liv i fengsel før denne saken kom opp for retten.

(©NTB)