Kronprinsens trontale-debut: – Vi skal ta hverdagen tilbake

– Koronakrisen har vist Norge på sitt aller beste, sa kronprinsen da han for første gang leste opp trontalen. Regjeringen er klar til å ta hverdagen tilbake.

– I perioden vi nå går inn i, er regjeringens mål at vi skal ta hverdagen tilbake, sa kronprins Haakon da han leste opp trontalen på vegne av regjeringen i Stortinget fredag formiddag.

Den årlige talen markerer starten på et nytt stortingsår og er skrevet av regjeringen. Vanligvis leses den opp av kongen i en høytidelig seremoni, men i år måtte kronprins Haakon steppe inn på grunn av farens sykmelding.

Årets tale er naturlig nok preget av korona, slik hele samfunnet har vært den siste tiden.

– I et halvt år har koronaviruset preget vår hverdag. Viruset har tatt liv. Stengt arbeidsplasser. Og begrenset vår frihet, sa kronprinsen.

Regjeringen håper at en koronavaksine kan være på plass ved årsskiftet, og at vi igjen kan få leve livet slik vi selv ønsker. Den takker alle har som har stått på hardt for å håndtere pandemien.

– I en svært krevende tid har vi sett Norge på sitt aller beste. Sammen har vi oppnådd mye. Sammen skal vi holde ut. Helt til vi har fått hverdagen vår tilbake, heter det i talen.

