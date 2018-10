Kronprinsesse Mette-Marit gjester et norsk talkshow for første gang

Lindmo er det første norske talkshowet H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltar i.

Det melder NRK i en pressemelding.

På søndag går årets TV-aksjon av stabelen til inntekt for Kirkens Bymisjon, og i den forbindelse har Lindmo invitert aksjonens høye beskytter, H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, til studio.

I sendinga forteller Kronprinsessa, ifølge pressemeldinga, om hvordan Tøyenkirka i årevis har vært et slags fristed for henne, og om hvordan de mange møtene med ulike mennesker der vekket hennes sterke engasjement for frivillig arbeid. Det er denne frivilligheten Kronprinsessa vil rette søkelyset mot i årets TV-aksjon, som går til inntekt for Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et mer inkluderende samfunn.

- Jeg er ikke redd for vanskelige samtaler. Hvis en tør å spørre, så får man også svar. Det handler om hvordan man møter mennesker, sier Kronprinsessen til Anne Lindmo.

Svært fornøyd Lindmo

- Da vi hadde det aller første utviklingsseminaret for dette programmet var det en frimodig researcher som foreslo at vi skulle ha som ambisjon å bli det talkshowet som fikk kronprinsesse Mette-Marit som gjest. Den gangen tenkte jeg vel at det var en relativt uoppnåelig ambisjon, men det er jo klart at kronprinsessen har ligget meget høyt på lista over drømmegjester, sier Anne Lindmo til Kampanje.

Les også: Seer-rekord for Lindmo - stup for Skavlan

Videre skriver Kampanje at Lindmo og hennes kolleger måtte smøre seg med tålmodighet.

- Nå har vi hatt en henvendelse inne over en viss tid og ført en lengre dialog om mulighetene for å få til et intervju. Så kom ideen om å gjøre dette i forbindelse med tv-aksjonen som i år går til inntekt for Kirkens Bymisjon og som kronprinsessen er høy beskytter for. Vi vet jo at kronprinsessen har en langvarig relasjon til Bymisjonen, både gjennom frivillig arbeid og fordi hun i mange år har tilhørt menigheten i Tøyenkirken, sier Lindmo til Kampanje.

Lindmo skal være svært fornøyd dagen etter at programmet ble spilt inn - og noen timer før det går på lufta, ifølge Kampanje.

- Vi er selvsagt veldig glade for at Kongehuset viser oss tillit og velger oss når de for første gang sier ja til deltagelse på et talkshow. Det var en fantastisk fin kveld i studio i går, det ble en samtale med både latter og alvor, livsrefleksjoner og hverdagshistorier – nå gleder vi oss enormt til å sende dette programmet ut til seerne våre, uttaler Lindmo til Kampanje.

Les også: Skavlan faller videre

Gruser Skavlan

Nettavisen har tidligere skrevet om kampen for seerne mellom Lindmo og Skavlan.

Skavlan fredag 12. oktober fristet 275. 000 seere, viser tall Nettavisen har fått fra TV 2.

Uken før så 286.000 programmet. Åpningsshowet 14. september trakk 440.000 seere, men den profilerte talkshowverten hadde allerede uken etter mistet 55.000 seere og landet på 385.000.

Det er ingen tvil om hvem som har slått best an hos publikum.

- Lindmo hadde 821.000 seere 12. oktober, uttalte NRKs medieanalytiker Maren Eline Fossan til Nettavisen.

Det tilsvarer en markedsandel på 57,6 prosent.

Lindmo hadde 620.000 seere i sitt første program 14. september og 736.000 uken etter.

Mest sett siste uken