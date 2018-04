Kronprinsparet reagerer på Se og Hør-oppslag om Marius Borg Høiby

Hadde oppslag på Marius Borg Høibys privatliv.

Kronprinsparet er misfornøyd med Se og Hør-oppslaget fra forrige uke med fokus på privatlivet til Marius Borg Høiby, melder Slottet.

- Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv - noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert, står det i en uttalelse på Kongehusets nettsider.

Les også: Se og Hør: - Marius er blitt samboer med modell



- Overtramp



Det anses som et overtramp av privatlivets fred, og kronprinsparet reagerer også på fremstillingen av Juliane Snekkestad.

- Kronprinsparet synes fremstillingen av Juliane Snekkestad i forrige ukes Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten.

Marius Borg Høiby og Juliane Snekkestad.

I England



Se og Hør skriver i sitt oppslag fra påsken, at Borg Høiby og Snekkestad bor sammen i London.

De to skal ha flyttet sammen like før jul. Tidligere har Marius blant annet oppholdt seg i både USA og Milano.

Snekkestad er opprinnelig fra Tønsberg, og jobber blant annet for de britiske modellbyrået Nevs Models.

Les også: - Marius Borg Høiby har flyttet til Italia



REAGERER: Kronprinsparet reagerer på et oppslag om Marius Borg Høiby i Se og Hør.

Mest sett siste uken