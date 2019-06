Kronprinsparet til Oslo Pride

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøker torsdag Pride Park i Oslo. – En viktig anerkjennelse, sier foreningen FRI.

Besøket, som er kronprinsparets første til arrangementet, finner sted torsdag ettermiddag.

– Dette er en viktig anerkjennelse av Oslo Pride og menneskerettigheter, og kan bidra til å sende et positivt signal til resten av samfunnet. Vi gleder oss til besøket, sier Ingvild Endestad, leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Sammen med ordfører Marianne Borgen vil kronprinsparet bli tatt med på en omvisning av Endestad og festivalsjef for Oslo Pride, Fredrik Dreyer. Kronprinsparet skal få høre mer om arbeidet til de ulike aktørene.

– Det er flott og viktig at kronprinsparet besøker Oslo Pride. Gjennom en årrekke har kronprinsparet vært tydelige rollemodeller og støttespillere i kampen for likestilling og mangfold i Norge, sier Dreyer.

