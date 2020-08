Kultur- og likestillingsministeren besøkte Al-Noor islamic Centre

Det er snart ett år siden angrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum. Lørdag fikk moskeen besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

– Når fordommer og frykt står uimotsagt, kan det lede til rasisme, hat og ekstremisme, og det kan igjen lede til voldelige handlinger, sa Raja i sin tale, hvor han advarte mot konsekvensene av rasisme.

Han hyllet også de to mennene, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, som stanset Philip Manshaus (22) og dermed fikk avverget angrepet. Han takket også styret i moskeen for måten de møter hat med åpenhet.

– Det overveldige flertall av muslimer i Norge ønsker å være integrerte. De ønsker å følge norsk lov, de ønsker å bli politi, de ønsker å bli med i forsvaret og forsvare Norge. Muslimer flest er lojale og patriotiske borgere av Norge, og det må vi jobbe sammen om å få fram, sa Raja.

Handlingsplan mot hat

Under besøket kom Al-Noor-moskeen med innspill til den regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Regjeringen startet utarbeiding av planen 22. august i fjor, tolv dager etter at Manshaus drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og utførte et terrorangrep mot moskeen. Manshaus ble dømt til 21 års forvaring.

Mandag 10. august, nøyaktig ett år etter angrepet, deltar statsminister Erna Solberg (H) på en minnemarkering holdt av Al-Noor islamic Centre.

Evaluerte politiet og PST

Torsdag 2. juli la et evalueringsutvalg fram en rapport om politiets og PSTs innsats i forbindelse med hendelsen. Leder for utvalget var Anja Dalgaard-Nielsen, sjef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark.

Evalueringsutvalget fikk i oppgave å se på perioden fra sommeren 2018 da PST mottok et tips om, til dagen etter terrorangrepet. Utvalget gjorde flere funn som ble lagt fram i rapporten.

Blant annet mente de at politiet brukte for lang tid til moskeen, og at det ville vært naturlig for PST å utarbeide en egen trusselvurdering i forkant av angrepet, ettersom det kom dagen før den muslimske høytiden id.

Ifølge Dalgaard-Nielsen hadde ikke utvalget hatt mulighet til å undersøke nøyaktig hvorfor en trusselvurdering ikke ble gjort, men mente at en årsak kunne være mangel på flerkulturell kompetanse, og at PST derfor ikke var tilstrekkelig oppmerksom på risikoen.

