Kulturdepartementet forlenger kompensasjonsordningen

Regjeringen foreslår å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett fram til 1. september.

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på totalt 650 millioner kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millioner til kultur og 300 millioner til frivillighet og idrett.

– Vi ønsker nå å gi kultursektoren forutsigbarhet og trygghet for en lengre periode enn det vi allerede har gjort. Med dette forslaget styrker vi forutsigbarheten til sektoren gjennom den viktige festivalsommeren, samtidig som vi sikrer nødvendig fleksibilitet for at ordningene skal treffe riktig i juli og august. Jeg har sagt, og regjeringen har vist, at vi er villig til å forlenge, justere, og øke når det er nødvendig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

(©NTB)

