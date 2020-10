Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen

Søknadsportalen for stimuleringsordningen ble fredag åpnet av Kulturrådet, som nå skal utbetale 500 millioner kroner for å holde liv i kultursektoren.

Søkere fra hele landet skal få tildelt midler fra støtteordningen, og Kulturrådet skal ikke foreta kunstfaglige skjønnsvurderinger, opplyser de i en pressemelding.

Ordningen gjelder fra 1. oktober og ut året og har dermed tilbakevirkende kraft.

– Jeg er imponert over hvor raskt Kulturrådet har klart å få dette på plass. På rekordtid har Kulturrådet fått opp ordningen, og de skal nå komme fort i gang med søknadsbehandlingen. Her drar alle gode krefter sammen for å få hjulene i gang, og utbetalingene skal komme fortløpende og raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Han oppfordrer alle arrangører til å gjennomføre planlagte arrangementer og ikke avlyse disse.

– Dette betyr mer aktivitet, mer jobb og mer lønn til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei. Denne ordningen vil gi mange gode kunst- og kulturopplevelser over hele Norge, og den vil bidra til en levedyktig kultursektor også etter at pandemien er over, sier Raja.

(©NTB)