Kun én av ti lar seg koronateste på grensa

Kun ti prosent av alle som krysser grensa til Norge, lar seg teste frivillig, opplyser helsemyndighetene.

– Det er ikke realistisk å teste alle som kommer til Norge. Men det er mulig å teste flere enn i dag, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Regjeringen foreslår derfor en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Der vil alle reisende fra utlandet få tilbud om å teste seg gratis.

Erfaringen så langt er at rundt én av ti lar seg teste.

– Det er vi veldig glade for. Det viser allerede ved innføringen at dette er et tilbud som tas i bruk, sier Guldvog. Selv om man tester negativt, må karanteneplikten på ti dager overholdes, understreker helsemyndighetene.

Helseminister Bent Høie (H) framholder at det er viktig å redusere risikoen for import av smitte til Norge.

– Samtidig vil vi unngå de store negative konsekvensene ved å stenge grensene, for eksempel for arbeidsplassene. Derfor styrker vi kontrollen og mottaket av dem som kommer til Norge, sier han.

Flere kommuner Helsedirektoratet har vært i kontakt med, har pekt på utfordringer med å få tak i nok helsepersonell til teststasjonene. Det er imidlertid lov til å benytte medhjelpere med nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, som folk fra Sivilforsvaret, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, eller medisin- og sykepleierstudenter, sier Høie.

(©NTB)