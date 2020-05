Kun fem nye koronainnleggelser på én uke – og ett dødsfall

Folkehelseinstituttet (FHI) har kun registrert ett nytt koronadødsfall og fem nye sykehusinnleggelser i løpet av forrige uke. Antallet har rast på noen få uker.

På det meste ble det registrert over 250 nye sykehusinnleggelser på én uke (uke 13) og over 50 dødsfall på én uke (uke 15).

Det betyr at antall nye sykehusinnleggelser er 50 ganger lavere enn ved toppen, og det samme gjelder for dødsfallene.

I sin siste ukesrapport konkluderer FHI med at utviklingen heller ikke har forverret seg etter at man har lettet på smittevernstiltakene.

– Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt økt smitte, slår avdelingsdirektør Line Vold i FHI fast.

Onsdag var 36 koronasmittede innlagt ved norske sykehus, sju av dem på intensivavdeling. Dette tallet har også falt kraftig fra toppen. På det meste var 325 innlagt på sykehus med påvist covid-19 og 99 av dem på intensivavdeling. Totalt har 876 personer vært innlagt med covid-19 som hovedårsak.

Totalt har FHI registrert 235 koronadødsfall.

Smittefall

Antall nye smittetilfeller faller også videre, og i løpet av uke 21 var det 325 kommuner som ikke hadde noen nye påviste smittetilfeller.

– De siste åtte ukene har det vært stadig færre påvisninger av covid-19. Andelen som tester positivt har falt flere uker på rad og var nede på 0,6 prosent de siste to ukene. Antallet sykehusinnleggelser som følge av covid-19 har vært 15 eller lavere de siste fire ukene, og siste uke var det kun en ny innleggelse i intensivavdeling som følge av covid-19, skriver FHI i den siste ukesrapporten.

Den siste uken ble det meldt om 101 nye smittede totalt i Norge, og totalt har 8.383 personer fått bekreftet koronasmitte.

Åpner skoler og institusjoner ytterligere

De siste ukene har det også vært en nedgang i antall meldte tilfeller hos barn og unge under 20 år, selv etter at skolene og barnehagene åpnet. I uke 17 ble det meldt om 78 nye påviste tilfeller i denne aldersgruppen, mens det i uke 21 var 19 nye tilfeller. Nedgangen kommer til tross for at testkapasiteten er fordoblet.

Dette har ført til at regjeringen onsdag kunngjorde at de letter ytterligere i smitteverntiltakene for skoler og barnehager. Fra 2. juni kan hele klasser og barnehageavdelinger igjen være samlet.

Onsdag opphevet også regjeringen besøksforbudet på sykehjem og sykehus.

Folkehelseinstituttet har mottatt 43 varsler om utbrudd av covid-19 på helseinstitusjoner, av dette ble tre varslet sist uke. De 43 varslene var fra 28 sykehjem, 12 sykehus og tre andre helseinstitusjoner.

