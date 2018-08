Kun tre av sju selskaper på Oslo Børs slår banken

Et lite antall svært suksessfulle selskaper står for det meste av verdiskapningen på Børsen, viser en fersk masterutredning fra Norges Handelshøyskole (NHH).

– Flertallet av aksjene i utvalget leverer svakere avkastning enn risikofri rente over levetiden. I snitt leverer de imidlertid en betydelig meravkastning, men dette skyldes at noen få suksessaksjer veier opp for den dårlige avkastningen til flertallet, sier Fridrik Røssland Agustsson til Dagsavisen.

Han har sammen med Jørund Norang analysert aksjeutviklingen til 737 enkeltaksjer som har vært notert på Oslo Børs fra 1985 til 2017 og sammenlignet aksjenes avkastning med hva man ville ha oppnådd ved å investere i kortsiktige statsobligasjoner. Dette er en risikofri rente som kan sammenlignes med det å putte pengene i banken. Meravkastning er all avkastning som overgår denne risikofrie renten.

Analysen deres viser at 18 enkeltaksjer alene kan forklare meravkastningen på 1970 milliarder kroner som de 737 aksjene har skapt over 33 år.

Men til tross for at de fleste aksjer viser seg å være dårlig investering, vil det over tid lønne seg.

– Dersom du i 1985 hadde investert 100 kroner i en verdivektet portefølje bestående av alle aksjene på Oslo Børs, ville verdien steget til 2600 ved utgangen av 2017, sier Agustsson.

100 kroner investert til risikofri rente ville vokst til 600 kroner i samme periode.

(©NTB)

