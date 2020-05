Kunnskapsministeren: – Ingen forventer at nye planer skal være klare fra tirsdag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) lot seg imponere av både elever og ansatte da hun torsdag besøkte torsdag Luhr skole i Lørenskog.

Onsdag varslet regjeringen at de letter videre opp i smitteverntiltakene på skoler og barnehager. Fra 2. juni kan hele skoleklasser være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

Torsdag var statsråden på skolebesøk på Luhr skole i Lørenskog. Der fikk hun snakket med elever og ansatte som kunne fortelle at de har hatt det godt, selv om skolehverdagen har vært annerledes enn hva de har vært vant til.

– Jeg blir så imponert over den jobben som har blitt gjort på skolene, både i den perioden der vi har måttet holde stengt og da vi åpnet opp og innførte strenge smitteverntiltak. Skolene har greid å gi god opplæring samtidig som man har fulgt strenge smittevernregler, sier Melby.

Hun sier at hun håper mange lærere i barnehager og skoler, som har jobbet mye, tar seg fri i pinsen.

– Det er ingen som forventer at det skal lages nye planer som skal være klare fra tirsdag. Man kan fint bruke neste uke på å planlegge en ny skolehverdag.

– Jeg både tror og håper at de nye veilederne vil bidra til at barn og unge igjen får en mer normal hverdag, og at ansatte i barnehager og skoler får mer forutsigbare arbeidsdager, slik at de kan planlegge og gi et best mulig tilbud.

