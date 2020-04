Kunnskapsministeren: Et overordnet mål at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren

Kunnskapsminister Guri Melby (V) fortalte på tirsdagens pressekonferanse at det overordnede målet er at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren.

– Det er ikke sikkert det blir som før 12. mars, for mange blir det kanskje i mindre grupper. Og det er ikke sikkert at alle får fulle dager eller fulle uker. Men det å komme tilbake til en mer normal hverdag og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge, ikke bare for de minste, fortsatte Melby på pressekonferansen tirsdag.

For 1. til 4. klasse åpner skolene igjen 27. april. Videregående i 2. og 3. klasse på yrkesfag åpner også den samme dagen.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen. Jeg har tett dialog med de ulike aktørene i sektoren, og det faglige rådet vi fikk var veldig klart: skolene og barnehagene må få tid til å forberede seg på en åpning, sa Melby.

– Hensynet til helse går foran alle andre hensyn, sa Melby på pressekonferansen, før hun la til at det kan hende at de må stramme inn igjen dersom ikke disse hensynene tas.