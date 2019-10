Kunstner ut mot internasjonal adopsjon

En kunstner mener at Norge i for stor grad har vært redd for å såre følelsene til adoptivforeldres følelser ved å peke på problemene ved transnasjonal adopsjon.

På høstutstillingen i Oslo er Uma Feed Tjelta aktuell med filmen «The only story», hvor 37-åringen har dokumentert sin reise tilbake til Sør-Korea, hvor hun selv er adoptert fra, skriver Vårt Land. Tjelta sier hun savner en debatt om de negative sidene rundt transnasjonal adopsjon. – Man må kunne si: Vi vet at det ble gjort i god vilje, men i dagens samfunn vet vi mer og har lært, mener Tjelta. Hun peker på det som gjerne blir omtalt som «det hvite frelserkomplekset» – et slags kolonialt syn på den hvite manns plikt til å hjelpe, uten å ta innover seg tapet av kulturell identitet og tilhørighet det adopterte barnet kan oppleve. Adopsjonskritikere mener fjernadopsjon er en gal prioritering – å adoptere barn istedenfor å bekjempe fattigdom i landet man adopterer fra. Adopsjonsforsker Lene Myong ved Universitetet i Stavanger er selv adoptert fra Korea, og sier denne debatten blir stadig sterkere i Skandinavia. Myong trekker fram at det eksisterer et bilde av at adopterte hadde dødd eller fått dårlige liv dersom de ikke hadde blitt reddet av den norske stat. – Land som Norge, Sverige og Danmark har prioritert hvite statsborgeres adgang til foreldreskap framfor å støtte sårbare barn og familier på andre måter, sier forskeren. I fjor ble det adoptert 87 barn fra utlandet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er det laveste antallet siden 1970. Til sammenligning ble 795 barn adoptert til Norge fra utlandet i 1998. De fleste av de adopterte barna fra utlandet i fjor, kom fra Colombia og Sør-Korea. (©NTB)