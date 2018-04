Kunstneren bak Listhaug-bildet: - Jeg har blitt oversvømt med positive tilbakemeldinger

- Mange har skjønt poenget med bildet og sett forbi sjokksymbolikken, sier gatekunstneren AFK til Nettavisen.

Natt til tirsdag dukket et bilde en korsfestet Sylvi Listhaug opp på en vegg i Hans Holmboes gate i Bergen.

Bildet er malt av gatekunstneren AFK, og har fått tittelen «Making a martyr». Mange har latt seg provosere av bildet, men gatekunstneren selv sier at han også har mottatt en rekke positive tilbakemeldinger.

- Jeg ser at media har fokusert på negative reaksjoner rundt bildet. Personlig har jeg blitt oversvømt med positive tilbakemeldinger på sosiale medier da mange har skjønt poenget med bildet, og sett forbi sjokksymbolikken, sier AFK til Nettavisen.

KUNST: Det er gatekunstneren AFK som står bak Listhaug-maleriet i Bergen.

- Et mediakritisk piece



Maleriet viser en korsfestet og naken Listhaug, hengende over et blomsterbed. Ved føttene hennes er det flere mikrofoner, og vi kan lese teksten «Min Kamp», Fri Palestina» og «Mass surveilence». Naglene gjennom hendene hennes er dekorert med Rødt-logoen.

- Bildet er et mediakritisk piece som belyse hvordan enkeltsaker fullstendig tar over et ellers komplisert og utfordrende verdensbilde, sier AFK.

LES OGSÅ: Gatekunstneren om Listhaug-maleri: – Hun skal tåle det

Selv har ikke Listhaug ønsket å kommentere maleriet i noen særlig grad.

- Det bruker jeg ikke tiden min på, uttalte hun kort til TV 2 onsdag ettermiddag.

Tidligere samme dag ble det kjent at Listhaug går inn i Stortingets helse- og omsorgskomité sammen med Bård Hoksrud.

- Klokt av Frp



Innvandringspolitiker Jon Helgheim (Frp) sier til Nettavisen at han ikke ser noen grunn til å få Listhaug-maleriet fjernet.

- Det er ikke hyggelig, men Listhaug tåler mye, konstaterer Helgheim, og fortsetter:

- Vi i Frp har ikke for vane å hisse oss opp over tegninger og malerier. Det er det nok av andre som gjør.

- Vi i Frp har ikke for vane å hisse oss opp over tegninger og malerier, sier innvandringspolitiker Jon Helgheim (Frp).

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum mener det er klokt av Frp å vise at de tåler maleriet.

«Frp-politikeren liker åpenbart ikke bildet, men skriker ikke opp om forbud og sensur av den grunn. Og de som liker Sylvi Listhaug-bildet bør ha med seg forsvaret av ytringsfriheten neste gang det dukker opp kunst eller uttrykk de ikke liker. Sånn sett er bildet en god katalysator for hvor åpne rammer vi må godta for provokasjoner,» skriver Stavrum.



Solberg: - Stor respekt



Statsminister Erna Solberg lar seg heller ikke provosere over Listhaug-maleriet.



- Jeg har stor respekt for ytringsfriheten til kunstnere, og deres rett til å provosere og lage bilder. Jeg har også faktisk stor glede av hele grafittikulturen og bykunsten i Bergen. Jeg synes den bidrar til å oppløfte, sier Solberg, og samtidig påpeker:

- Om jeg ikke akkurat lar meg provosere, så mener jeg at det er et eksempel på når kunsten viker for den seriøse politiske debatten. Jeg tror verken at Sylvi Listhaug er martyr eller forsøker å være martyr, sier hun.

Se videointervju med Erna Solberg her:

Mest sett siste uken