Kurt Asle Arvesen er ute av «Mesternes mester»: - Mitt store mål var å slå Steffen Iversen

- Komipisene mine sa at hvis jeg ryker før Steffen, så var det ikke godt nok, sier Kurt Asle Arvesen.

Syklist Kurt Asle Arvesen (42) er ute av Mesternes mester etter å ha tapt nattesten mot håndballspiller Isabel Blanco.

- Det var leit å ryke. Mitt store mål var jo å slå Steffen Iversen, og det greide jeg ikke, sier Kurt Asle til Nettavisen og ler.

- Hvorfor akkurat Steffen Iversen?

- Nei, det var bare en spøk jeg hadde med kompisgjengen. De sa at hvis jeg ryker før Steffen, så var det ikke godt nok. Jeg tulla mye med Steffen der nede, og jeg fikk mye tyn av ham.

Drevet med trimming

Humor og moro står sentralt blant årets deltakere i «Mesternes mester», det er det ingen tvil om.

- Det var en veldig fin gjeng, og utrolig artig å bli kjent med folk som du har fulgt på TV, sier Kurt Asle.

Syklisten la opp for syv år siden, og merket godt at han ikke var i like god form som enkelte av de andre deltakerne.

- Jeg så fort at det ble vanskelig å skulle vinne hele konkurransen. Trening er ferskvare, og jeg har drevet med «trimming» de siste syv årene. Det holder ikke mot de som akkurat har lagt opp, sier Kurt Asle.

NATTEST: Kurt Asle Arvesen er ute av Mesternes Mester etter å ha tapt nattesten mot Isabel Blanco.

- Lett bytte



Det var med blandede følelser at Blanco slo ut Arvesen.

- Jeg har blitt så glad i Kurten. Han er bare så avslappet og fin, han får meg til å slappe av, sier Blanco.

- De andre deltakerne roser deg også for å være en veldig fin og avslappet fyr. Hva tenker du om det?

- Det tar jeg som et kompliment. Jeg tenker at jeg ble godt likt fordi jeg hadde et så avslappet forhold til konkurransene, så da var jeg nok et lett bytte for dem, ler Kurt Asle, og fortsetter:

- Neida, vi kom godt overenes hele gjengen. Det var utrolig artig å bli valgt ut til å konkurrere mot de store idrettsheltene som var med.

