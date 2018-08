Kvinne (22) tiltalt for drap i Lenvik i Troms

En 22 år gammel kvinne er tiltalt for det brutale drapet på en 84 år gammel kvinne i Lenvik i Troms i november 2017.

Påtalemyndigheten ber torsdag om at 22-åringen ved dom overføres til tvungent psykisk helsevern, ifølge Nordlys.

Rettspsykiaterne har tidligere konkludert med at 22-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet 20. november i fjor.

Tirsdag ble hennes varetektsfengsling forlenget med åtte nye uker.

Innlagt på psykiatrisk

Hun har siden hun ble pågrepet på Øyjord utenfor Finnsnes i november vært innlagt på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø.

Da politiet fikk den første meldingen knyttet til saken, trodde de først de rykket ut til en trusselsituasjon etter å ha fått beskjed om en kvinne som truet beboere i et hus med kniv. Før de kom fram, hadde kvinnen som da var 21 år, forsvunnet.

Tre og en halv time senere fant de henne hjemme hos den avdøde Gudrun Myrvang Thomassen. 84-åringen var påført det politiet karakteriserer som omfattende skader.

Har erkjent drapet

Siktedes forsvarer, advokat Ulf Hansen, har tidligere uttalt at hans klient er innstilt på at påtalemyndigheten ber om dom tiltalte overføres ved dom til tvungent psykisk helsevern. Hun har erkjent at det var hun som drepte 84-åringen.

Det er foreløpig ikke satt av dato for rettssaken, men statsadvokat Hugo Henstein har bedt om at det settes av tre dager. 14 personer, inkludert de sakkyndige, er kalt inn som vitner fra påtalemyndighetens side.

