Kvinne døde etter å ha falt i Breiavatnet i Stavanger

En kvinne på 66 år som fredag kveld ble funnet livløs i Breiavatnet i Stavanger, døde lørdag kveld.

Politiet fikk melding klokken 21 fredag kveld om at kvinnen var blitt hentet opp av vannet som ligger midt i Stavanger sentrum.

Kvinnens tilstand ble først betegnet som kritisk, men lørdag kveld døde hun, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet har etterlyst vitner i forbindelse med hendelsen, men søndag formiddag hadde ingen meldt seg.

– Vi har fortsatt ikke fått ett eneste tips i saken. Det er merkelig at ingen har sett noe, men vi betrakter fortsatt saken som et uhell. Vi har ikke grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sørvest politidistrikt til avisen.

