Kvinne dømt for drapsforsøk på ektemannen – mistenkte han var utro

En 42 år gammel kvinne er i Gulating lagmannsrett dømt til seks års fengsel for forsøk på forsettlig drap på ektemannen.

Kvinnen, som er litauisk statsborger, forklarte da saken gikk for Jæren tingrett at hun forsøkte å drepe ektemannen sin fordi hun mistenkte at han var utro med en annen kvinne.

I dommen fra lagmannsretten kommer det fram at kvinnen knivstakk mannen mens han lå og sov i en lenestol i deres felles hjem. Sakkyndig i saken har konkludert med at stikket kunne ha ført til døden om knivbladet, som ble bøyd, hadde truffet hjerte, leveren, lungene eller store blodårer, skriver Stavanger Aftenblad.

42-åringen ble i tingretten dømt til seks år og seks måneder, men anket til Gulating lagmannsrett for straffeutmålingen. Lagmannsretten deler seg i et flertall og et mindretall, hvor mindretallet mener anken burde forkastes.

Flertallet mener at riktig utgangspunkt for straffen vil være åtte år, og at straffen med tilståelsesrabatt bør fastsettes til fengsel i seks år, heter det i rettsavgjørelsen i Gulating lagmannsrett.

Kvinnen er også dømt til å betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen.

