Kvinne død etter knivstikking i Sarpsborg

En av de tre kvinnene i Sarpsborg som ble knivstukket av en mann natt til onsdag, er død etter skadene hun fikk, opplyser politiet.

De tre kvinnene ble knivstukket på forskjellige adresser i Sarpsborg. En av dem som ble kritisk skadd, er bekreftet omkommet, melder politiet.

– Vi ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå ut med navn på vedkommende av hensyn til pårørende, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

En annen kvinne er kritisk skadd, og en er lettere skadd.

– Et av ofrene hadde gjenkjent gjerningsmannen og vedkommende ble pågrepet på en adresse i Sarpsborgs sentrum, opplyser politiet.

Politiet fikk først inn melding om en kvinne som var knivstukket i sentrum av byen like før midnatt, og kort tid etter melding om to nye knivstikkinger i St. Nicholas gate og Oscars gate.

Bevæpnet politi

– Politiet vurderte det som en mulig pågående livstruende hendelse og sendte alle tilgjengelig mannskaper til Sarpsborg. Samtidig, for sikkerhets skyld, oppfordret vi folk å holde seg innendørs, opplyser Ann-Kristin Endal, leder i Stab for kommunikasjon i Øst politidistrikt.

Politiet bevæpnet seg da de rykket ut.

– Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er flere gjerningspersoner og politiet anser situasjonen som under kontroll. Vi vil være til stede i Sarpsborg med store styrker gjennom natten for å ivareta sikkerhet, ro og orden, opplyser hun.

Politiet har sperret store deler av Sarpsborg sentrum ved Storbyen kjøpesenter, i nærheten av det ene åstedet. Det vil bli foretatt vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser på de forskjellige åstedene.

Kjenning av politiet

– Vi vil ha en bred tilstedeværelse i Sarpsborg gjennom natten og er i full gang med taktisk og teknisk etterforskning som vi håper vil gi oss nærmere svar. Vi er trygge på at vi har tatt gjerningsmannen og at det kun er snakk om én person, understreker Olav Unnestad, som er leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, til NTB.

– Det er for tidlig i etterforskningen til at vi kan gå ut med flere detaljer, og det gjenstår mye arbeid før vi er ferdige. Det er mange vitner som skal avhøres, sier Unnestad, som ikke kan gi flere opplysninger om verken den pågrepne mannen eller de øvrige involverte.

Han sier det er for tidlig å si noe om relasjonene mellom de involverte personene, men bekrefter at mannen er kjent for politiet fra før.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad skal det dreie seg om voldsrelaterte hendelser.

– Banket på døra

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad ble nødetater fra hele Østfold sendt til Sarpsborg og luftambulanse var også raskt på plass. Også et SeaKing redningshelikopter ble sendt til byen. Også patruljer fra Oslo-politiet bisto.

Til avisen sier ektemannen til ett av ofrene at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banker det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna, forteller mannen. Deretter tok gjerningsmannen seg inn i boligen og stakk mannens kone i armen.

Politiet meldte om hendelsen klokken 23.54 tirsdag kveld.

