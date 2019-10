Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste

En kvinne i 50-årene er dømt til fengsel i fire år og to måneder for å ha knivstukket datterens kjæreste under en 17. mai-feiring.

Kvinnen ble i januar dømt til en tilsvarende dom i Vestfold tingrett. Hun anket på stedet, og tirsdag konkluderte en enstemmig Agder lagmannsrett med en identisk dom. Hendelsen fant sted om kvelden onsdag 17. mai i 2017. Etter noe krangling mellom moren og datterens kjæreste, stakk moren en 20 centimeter lang kniv inn i magen på mannen. Kvinnen har erkjent de faktiske forholdene ved knivstikkingen, men har sagt at hun stakk ham i magen ved et uhell. Blodprøver viste at kvinnen hadde en promille på 2,67. Lagmannsretten understreker at mannen ville ha omkommet hvis han ikke hadde mottatt rask kirurgisk behandling. Lagmannsretten legger også til grunn at kvinnen er «lettere psykisk utviklingshemmet» og trekker dette fram som en formildende omstendighet. Kvinnen er også dømt til å betale mannen erstatning og oppreisningserstatning på til sammen 125.000 kroner. (©NTB)