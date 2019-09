Kvinne dømt for «langvarig terrorisering» av sin familie

En kvinne har i Agder lagmannsrett fått en skjerpet dom på ett og et halvt års fengsel. Hun er blant annet dømt for trusler og hensynsløs atferd mot familien.

Kvinnen skal ifølge dommen også ha diktet opp straffbare handlinger og brudd på besøksforbud mot familiemedlemmer, skriver Fædrelandsvennen.

Saken har ifølge avisen pågått gjennom mange år.

I tingretten ble kvinnen dømt til ett år og tre måneder, hvorav seks måneder var betinget fengsel. Nå har lagmannsretten lagt til tre måneder, samt at hele fengselsstraffen er omgjort til ubetinget fengsel.

– Det som særpreger straffutmålingen i vår sak er at de mange overtredelsene av ulike straffebud alle er rettet mot egen familie og til sammen utgjør en langvarig terrorisering der de fornærmede aldri får fred. Siktede framstår som grenseløs. Lagmannsretten har full forståelse for at de fornærmede er svært redde for hva hun hva hun kan komme til å foreta seg, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Kvinnen har tidligere uttalt at familien er ute etter økonomisk vinning i saken og at det hele bunner i en arvestrid. Hun har tidligere erkjent straffskyld for noen av tiltalepunktene.

Kvinnens forsvarer, advokat Marie Sophie Kaiser, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens kjennelse.

