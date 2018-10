Kvinne funnet bevisstløs i skråning

En kvinne ble tirsdag funnet bevisstløs i en skråning. Politiet tror kvinnen har blitt påkjørt.

Saken oppdateres.

En kvinne ble tirsdag funnet bevisstløs i en skråning ved fylkesvei 57 mellom Dale og Gaular. Ifølge NRK er det fortsatt uvisst akkurat hva som har skjedd.

Politiet meldte først at en person var blitt påkjørt og ble fraktet til sykehus. Ifølge NRK er det imidlertid usikkert akkurat hva som har skjedd med vedkommende.

Det skal være snakk om en kvinne i 60-årene. Hun skal ha vært bevisstløs da politiet ankom stedet, men kommet til bevissthet etter hvert, forteller operasjonsleder Knut Dahl-Mikkelsen i Vest politidistrikt til NRK.

– En går ut fra at kvinnen har blitt påkjørt. Politiet er på stedet og gjør avhør. Per nå er hendelsesforløpet uklart. Vi etterforsker brett og antar det har vært en påkjørsel, men per nå er vi ikke sikre på om vi har kontroll på den rette bilen.

