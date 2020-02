Kvinne funnet livløs i Kvinnherad – døde på sykehus

Kvinnen i 20-årene som ble funnet bevisstløs i et boligområde i Kvinnherad lørdag formiddag, er død, opplyser politiet.

Kort tid etter at kvinnen var funnet, ble hun fløyet til Haukeland sykehus. Torsdag opplyser politiet til Bergens Tidende at kvinnen er død.

– Vi fortsetter å undersøke saken, men det er ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, sier lensmann Sigurd Børve i Kvinnherad til avisen.

Torgeir Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor sier til Dagbladet at de har gjort flere avhør etter at de gikk ut og ba om tips i saken.

- Saken er fremdeles et mysterium. Dødsfallet endrer ikke så mye for vår del, annet enn at vi nå etterforsker det som et mistenkelig dødsfall. Vi venter nå på svar på obduksjonen, sier Fosse til Dagbladet.

Kvinnen i slutten av 20-årene ble lørdag morgen meldt savnet av familien sin i Herøysund.

