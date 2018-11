Kvinne funnet med dype kutt i låret – to menn pågrepet

To menn er pågrepet etter at en kvinne i 40-åra ble funnet på Oksenøya mandag kveld med alvorlige stikkskader i låret.

Politiet melder på Twitter rett før klokka 1 natt til tirsdag at to menn har fått endret status fra anholdt til pågrepet for det som har skjedd har med kvinnen på Oksenøya mandag kveld. De to vil bli avhørt tirsdag. Kvinnen er moderat skadd og vil også bli avhørt når hun er i stand til det.

Politiet opplyste tidligere til NTB at det var en del uklarhet rundt hva som egentlig har skjedd. Kvinnen i 40-åra ringte først politiet i 22-tiden og ba om en ambulanse, uten å ville si hva som hadde skjedd.

– Da ambulansen kom til henne og så skadene, varslet de oss i 22.30-tiden. Hun har to dype kutt i låret, alvorlige, men ikke kritiske stikkskader og er kjørt til sykehus for behandling, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt.

Kvinnen befant seg utendørs sammen med et vitne, og etter samtaler med dem, fant politiet fram til et potensielt åsted, der de traff på to menn, en i 20-åra og en i 30-åra, som ble anholdt.

