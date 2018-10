Kvinne i 90-årene påkjørt av buss

En kvinne i 90-årene ble mandag ettermiddag påkjørt og alvorlig skadd av en buss i Porsgrunn. Bussjåføren har fått førerkortet beslaglagt.

Påkjørselen skjedde ved Down Town senter like etter klokken 15. Kvinnen er kjørt til sykehuset i Skien der hun behandles for alvorlige skader, opplyser politiet. Årsaken til ulykken er ikke avklart.

– Krimteknikere og politiets åstedsgruppe er mandag kveld på ulykkstedet. Men ut i fra vitneobservasjoner har vi valgt å foreløpig beslaglegge førerkortet til bussjåføren, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-øst politidistrikt til NTB.

Kvinnen i 90-årene er hjemmehørende i Porsgrunn.

(©NTB)

