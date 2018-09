Kvinne i Kristiansand tiltalt for to drap, melder VG

Syvbarnsmor tiltalt for to drap.

En 42 år gammel sjubarnsmor fra Kristiansand er tiltalt for å ha drept faren sin og en tidligere samboer, melder VG.

Riksadvokaten har tatt ut tiltale på forsettlig drap, ifølge VG.

Kvinnen ble pågrepet 26. september i fjor og er tiltalt for drapet på sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. Hun har under etterforskningen vært gjennom en tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

Kvinnens tidligere samboer ble funnet død på et hotell i Kristiansand i 2014.

Påtalemyndigheten mener faren døde av forgiftning eller drukning, og ekssamboeren av forgiftning eller kveling.

– Det er ikke bevis i saken for å kunne fastslå dødsårsak. Politiet uttalte derimot tidlig at dødsårsaken var forgiftning. Riksadvokaten mener heller ikke det er bevis for planlegging, slik politiet og statsadvokaten mente, sier Olav Sylte, som er kvinnens forsvarer, til VG.

