Kvinne ikke lenger siktet for drapsforsøk etter å ha stukket lege med kniv

Kvinnen i 40-årene som forrige uke ble pågrepet for å ha knivstukket en lege på et legesenter på Mariero i Stavanger, er ikke lenger siktet for drapsforsøk.

Kvinnen er i stedet siktet for kroppsskade, skriver Stavanger Aftenblad. – Etter å ha hørt siktedes forklaring, og innhentet andre bevis i saken, har jeg valgt å nedskalere siktelsen fra drapsforsøk til kroppsskade. Sentralt i avgjørelsen står hendelsesforløpet og skadeomfanget, sier politiadvokat Sondre Johannesen Hauge i Sørvest politidistrikt. Kvinnen ble avhørt tirsdag formiddag. Hun blir fortsatt tatt hånd om av helsevesen etter hendelsen, og påtalemyndigheten har ennå ikke tatt stilling til om hun skal fremstilles for varetektsfengsling. Knivstikkingen skjedde på et legesenter i bydelen Mariero i Stavanger fredag. Legen ble stukket i en arm, og ble ikke alvorlig skadd. (©NTB)