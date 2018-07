Kvinne infisert med kjøttetende bakterie under bading i Oslofjorden

Høy sjøtemperatur kan øke risiko for infeksjon hos utsatte personer, advarer Bærum kommune.

En eldre kvinne ble tirsdag innlagt på Bærum sykehus med en alvorlig infeksjon forårsaket av Vibriobakterier, etter et lengre bad ved Båtstøjordet i Holtekilen, skriver Budstikka.

Årsaken til fremveksten av de kjøttetende bakteriene, som hører til i samme gruppe som kolerabakterien, er den høye sjøtemperaturen.

I en pressemelding skriver Bærum kommune at kvinnen sannsynligvis ble infisert via et leggsår.

- Dette er bakterier som en sjelden gang kan gi alvorlig infeksjon hos personer med nedsatt immunforsvar, og hos personer med større hudsår, sier kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, til NRK.

Kommuneoverlegen anbefaler nå personer som de ovennevnte å unngå lengre bad hvis «sjøtemperatur har vært stabilt over 20 grader i en ukes tid».

Kommunen anbefaler også rask avskylling med ferskvann eller tørking med håndkle etter et eventuelt bad.

En kvinne ble innlagt med vibrioinfeksjon etter et sjøbad i samme område i 2016, opplyser kommunen i pressemeldingen.

«Bakteriefamilien Vibrionaceae er mikrober som har sitt viktigste reservoar knyttet til brakk- og saltvann, særlig i subtropiske og tropiske områder. Enkelte arter kan forårsake sykdom hos sjøbadende under varme somrer i store deler av verden, inkludert Norden», skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

De siste årene er det rapportert flere tilfeller av infeksjon forårsaket av vibriobakterier i Sør-Sverige og Danmark, og det har vært flere dødsfall, ifølge FHI.

Mest sett siste uken