Kvinne knivstukket i Stavanger

En kvinne i Stavanger er fraktet til legevakt etter at hun skal ha blitt knivstukket under et mulig ransforsøk.

Politiet varslet om hendelsen klokken 0.01. Kvinnen skal klokken 23.25 ha blitt knivstukket i armen i forbindelse med et ransforsøk i St. Olav Vs gate. – Kvinnen er fraktet til legevakt, melder politiet om hendelsen. En mørk, fyldig mann i 50-60-årsalderen med mørkt skjegg, sort hår og mørke klær etterlyses av politiet. (©NTB)

