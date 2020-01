Kvinne og mann funnet døde i Bergen – saken etterforskes som drap

En kvinne og en mann er funnet døde ved Osavtanet i Bergen. De ble funnet sammen med blodige gjenstander, og politiet har startet drapsetterforskning.

Det opplyser Vest politidistrikt på en pressekonferanse mandag kveld.

Ingen personer er så langt pågrepet i saken.

Politiet mener å vite hvem de to døde er. Det skal dreie seg om en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene. Begge er norske statsborgere, men formell identifikasjon foreligger foreløpig ikke. De to avdøde er kjent for politiet.

Politiet opplyser at de ble kontaktet av turgåere som fant diverse gjenstander i terrenget ved Gullfjellsveien som går forbi Osavatnet. Den første patruljen på stedet fant en død kvinne i tilknytning til gjenstandene.

Kvinnen ble funnet klokka 12.45.

På en pressekonferanse mandag kveld opplyser politiet at det også er funnet en død mann. Han ble funnet omtrent klokka 15.30.

Politiet ber om tips fra personer som har vært i dette området mandag.