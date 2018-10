Kvinne omkom etter brann i Oslo

En kvinne er bekreftet omkommet etter å ha bli hentet ut av en brennende leilighet på Sagene i Oslo.

Saken oppdateres!

Oslo-politiet meldte om brannen litt før klokka 12 lørdag formiddag.

Nå er det bekreftet at kvinnen som ble hentet ut av røykdykkere er bekreftet omkommet, ifølge NRK.

Det ble forsøkt gjenopplivning, men livet skal ikke ha stått til å redde.

Det brant i en leilighet på Sagene. 15 personer evakuert og det ble meldt om mye røyk.

Bekreftet brann i 3.etasje. Foreløpig 15 personer som er evakuert. Mye røyk. Foreløpig ikke meldt om skadde. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 6, 2018

Da Nettavisen snakket med Oslo brann- og redningsetat klokka 12.06 var brannen slukket.

- Brannen er slukket i leiligheten, men det er fortsatt ikke kjent hva opphavet er. Politiet tar seg av resten nå, sier vaktkommandør Morten Bergh.

Like over klokka halv ett bekreftet politiets operasjonssentral at personen er død. Pårørende er ikke varslet og det vil dermed ikke bli gitt flere opplysninger om avdøde enda, skrives det på Twitter.

En person er nå bekreftet død. Pårørende er ikke varslet. Før det er gjort vil det ikke bli gitt opplysninger av avdøde. Brannvesenet vil bruke litt tid på å etter.slukke brannen og dermed må en del evakuerte vente på å flytte tilbake til sine leiligheter. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 6, 2018

