Kvinne omkom i MC-ulykke i forbindelse med kjøreopplæring på Gjøvik

En 49 år gammel kvinne omkom i en MC-ulykke i forbindelse med kjøreopplæring i Hunndalen på Gjøvik fredag formiddag.

Ulykken skjedde i forbindelse med opplæring med tung motorsykkel på et avlukket område under oppsyn av kjøreskolelærer, opplyser operasjonsleder Per Solberg til NTB.

– Det var en singelulykke. Kvinnen kjørte utfor en kant. Det er ingen flere skadde, sier Solberg.

Politiet gjennomfører nå undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og avhører vitner til hendelsen.

Kvinnen ble erklært død på stedet, opplyser politiet i Innlandet på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 10.10. Arbeidstilsynet er varslet, og Statens vegvesens ulykkesgruppe er på stedet, ifølge politiet.