Kvinne påkjørt av blodtrimma el-sykkel

El-sykkelen hadde en toppfart på 108 kilometer i timen.

«Syklisten» i 30-årene kolliderte med en syklende kvinne på en sykkelsti i Trondheim. Hun fikk nakkebrudd og hjernerystelse. Han er nå tiltalt for brudd på veitrafikklovens krav om aktsomhet i trafikken.

Et vitne til ulykken fortalte at han kjørte bil i 60 kilometer i timen, og at han ble forbisyklet av den tiltalte mannen, som hadde en hastighet på cirka 80 kilometer i timen, skriver NRK.

Statens vegvesen har undersøkt sykkelen, og mener den har en toppfart på 108 kilometer i timen, og en effekt tilsvarende 7,6 hestekrefter.

Mannen har erkjente straffskyld for uaktsom kjøring. Han erkjenner at han skulle ha kjørt på veien, og at el-sykkelen skulle vært registrert som lett motorsykkel.

EU-regelverket for el-sykler sier at motoren skal kobles ut ved hastigheter over 25 kilometer i timen.

Mannen risikerer fengsel og å betale erstatning, samt tap av førerkort.

